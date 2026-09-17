Milli boksör Semih Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş, son 16 turuna kaldı.

Başkent Sofya'daki organizasyonda bugün 3 milli boksör ringe çıktı.

Erkekler 55 kiloda Semih Gümüş, ilk turda Portekizli Armenio Reis'i 5-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Milli boksör, 19 Eylül Cumartesi günü son 16 turunda Alman sporcu Ali El Sari ile karşılaşacak.

Kadınlar 65 kiloda Berfin Kabak ise Rumen Crinuta Andra Nicoleta Sebe'ye 4-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Erkekler 70 kiloda Necat Ekinci de İrlandalı Jon McConnell'e 5-0 mağlup oldu ve şampiyonadan elendi.