Milli boksörler, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nı 2'si altın olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Porec kentindeki organizasyonda, Türkiye'den 10'ar kadın ve erkek olmak üzere 20 milli sporcu mücadele etti.

Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla bitirdi.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Havvanur Kethüda (+80 kilo), Pınar Benek (57 kilo)

Gümüş: Tevfik Akkaş (50 kilo), Selahattin Çinibulak (60 kilo), Yonca Gül Yılmaz (70 kilo), Esmanur Lök (60 kilo), Filiz Işık (48 kilo)

Bronz: Alperen Yılmaz (75 kilo), Onur Arkcı (65 kilo), Zeliha Özdemir (80 kilo)