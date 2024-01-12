 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun açıklamasına göre, Metehan Atan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1500 metre mesafede yarı finale çıkmayı başardı. Yarı final yarışları yarın saat 15.50'de başlayacak.

Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası\'nda yarı finale yükseldi
12.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:26
Abone Ol

Milli buz patenci Metehan Atan, Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Gdansk şehrinde organize edilen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporculardan Metehan Atan, 1500 metre mesafede yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Yarı final yarışları yarın TSİ 15.50'de başlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Polonya, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:23:13. #1.13#
SON DAKİKA: Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement