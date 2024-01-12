Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun açıklamasına göre, Metehan Atan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1500 metre mesafede yarı finale çıkmayı başardı. Yarı final yarışları yarın saat 15.50'de başlayacak.
12.01.2024 - 14:25,
Güncelleme: 14:26
Milli buz patenci Metehan Atan, Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Gdansk şehrinde organize edilen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporculardan Metehan Atan, 1500 metre mesafede yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Yarı final yarışları yarın TSİ 15.50'de başlayacak.
Kaynak: AA