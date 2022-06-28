Son dakika... Milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı (3) - Son Dakika
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Son dakika... Milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı (3)

28.06.2022 20:45

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Erkekler Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu.

Yer aleti, kulplu beygir, halka aleti, atlama masası, paralel bar ve barfikste yarışan Adem, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan genel tasnifte yarışan bir başka milli cimnastikçi Sercan Demir, yarışmayı 79.000 puanla 10. sırada tamamladı.

Yarışmada İspanyol Joel Plata ikinci, İtalyan Lorenzo Minh Casali üçüncü sırayı aldı.

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Son dakika haberi! Adem Asil, altın madalya kazandı Son dakika haberi! Adem Asil, altın madalya kazandı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika... Milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı (3) - Son Dakika
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