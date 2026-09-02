Milli cimnastikçi Altan Doğan, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Milli sporcu Altan Doğan, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde 14.000 puan alarak altın madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye'ye oyunlardaki ilk altın madalyasını getirdi.
Milli sporcu Altan Doğan, 20. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde altın madalya kazandı.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Altan Doğan, artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde 14.000 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: İHA
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