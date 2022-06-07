Milli cimnastikçi Savranbaşı, Avrupa'da madalya kazanma hedefinde - Son Dakika
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Milli cimnastikçi Savranbaşı, Avrupa'da madalya kazanma hedefinde

07.06.2022 11:07
Milli cimnastikçi Savranbaşı, Avrupa'da madalya kazanma hedefinde

Milli sporcu Nazlı Savranbaşı, 11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Milli sporcu Nazlı Savranbaşı, 11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Henüz 4 yaşında cimnastiğe başlayan, profesyonelliğe adım attıktan sonra Türkiye'yi çeşitli uluslararası organizasyonlarda temsil eden 18 yaşındaki Nazlı, geçen yıl Japonya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tecrübe kazandı.

Olimpiyata madalyasız veda eden Nazlı, yeni organizasyonlar için hazırlıklarını Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı ile girdiği Mersin kampında sürdürüyor.

Milli sporcu, Almanya'nın Münih kentinde 11-14 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanmayı amaçlıyor.

Nazlı: "Kendimi geliştirmeye devam ediyorum"

Nazlı Savranbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrası yaşadığı sakatlık sürecinin ardından iyileştiğini söyledi.

Yeniden çalışmalara başladığını belirten genç cimnastikçi, "Şimdi yeni hedefler ve yarışmalar var. Takım arkadaşlarımla kamptayız. Sıkı bir şekilde yarışmalara hazırlanıyoruz. Organizasyonları sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Nazlı, cimnastikte elde edilen başarıların tesadüf olmadığına dikkati çekerek, her geçen gün daha büyük hedeflerle odaklandıklarını vurguladı.

Almanya'da gerçekleştirilecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın kariyeri açısından çok önemli olduğunu aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Takım halinde iyi bir performans göstermemiz gerekiyor çünkü olimpiyatların ön elemesi gibi bir şey. Bu nedenle iyice yoğunlaştık. Hedeflerimiz var. Herkes Avrupa'da madalya kazanmak istiyor. Benim hedefim ilk 24'e oynamak. Asimetrik paralelde finale çıkarak madalya kazanmak istiyorum. Asimetrik paralelde iyi olduğumu düşünüyorum. Her geçen gün kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Belki önümde uzun bir süreç var ama pes etmiyorum. Her yarışmamdan ders çıkartıp bir sonraki yarışmada o hataları yapmamaya çalışıyorum. İnanıyorum ki bir gün çok güzel sonuçlar beni bekliyor olacak. Olimpiyatlara katılmak 5-6 yıldır hayalini kurduğum bir şeydi ve gerçekleşti. Aynı şekilde Avrupa'da madalya kazanmak da öyle. Kendimi bildim bileli hedeflerim arasında yer alıyor. Avrupa'da madalya kazanırsam devamının çok güzel şekilde geleceğine inanıyorum."

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Kaynak: AA

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Savranbaşı, Avrupa'da madalya kazanma hedefinde - Son Dakika

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