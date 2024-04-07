Milli dağcı Tunç Fındık, üçüncü kez Everest Dağı'na çıkacak.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Tunç Fındık, Everest Dağı'na bu defa oksijen desteği kullanmadan çıkma amacıyla Himalayalar'daki tırmanış programına başladı.
Geçen hafta Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden Tunç Fındık, önce Everest'in Gokyo Bölgesi'ndeki 5 bin metre üzeri dağlarda idman yapacak.
Daha sonra 6 bin 189 metrelik Island Peak ve ardından 6 bin 856 metrelik Ama Dablam Dağı'na tırmanarak yüksekliğe uyum sağlamayı amaçlayan Tunç Fındık, nisan ayı sonundan itibaren Everest Dağı'nın Nepal standart rotasından tırmanış için ana kampa hareket edecek.
Tunç Fındık, 2001 Nepal ve 2007 Tibet rotasından sonra üçüncü Everest tırmanışını yapacak.
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