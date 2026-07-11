Milli Dartçılardan İrlanda\'da Başarı

Milli dartçılar, İrlanda'da düzenlenen WDF Avrupa Gençler Dart Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Limerick kentindeki organizasyonda Zehra Gemi ile Ayşegül Karagöz'den oluşan genç kadın milli takımı, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Zehra Gemi, ayrıca tek genç kadınlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.