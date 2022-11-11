A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika engelini rahat aştı: 86-52 - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika engelini rahat aştı: 86-52

11.11.2022 23:15

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü müsabakasında Belçika'yla karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini 86-52 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Belçika, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu maçında karşı karşıya geldi.

BELÇİKA ETKİLİ BAŞLADI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye; Kenan Sipahi, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Haltalı ilk 5'iyle başladı. Belçika'nın ilk 5'i ise Lecomte, Libert, Mwema, Gillet ve Bako'dan oluştu. Karşılaşmaya Bako'nun pota altındaki etkili oyunuyla başlayan Belçika'ya milli takım Onuralp ile karşılık verdi. Periyodun ilerleyen bölümünde kenardan gelen Sadık Emir'in skorer oyunuyla Türkiye, farkı 9'a çıkardı: 17-9. Kalan bölümde de farkı koruyan milliler, periyodu 23-13 önde tamamladı.

YORUMLAR
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika engelini rahat aştı: 86-52 - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika engelini rahat aştı: 86-52 - Son Dakika
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