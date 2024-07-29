Milli eskrimci Nisanur Erbil Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turuna yükseldi.
Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, son 32 turunda ABD'li Magda Skarbonkiewicz'le karşı karşıya geldi.
Müsabakaya iyi başlayan Erbil, son bölümde farkı açarak rakibini 15-11 mağlup etti.
Nisanur Erbil, son 16 turunda Fransız Sara Balzer'le karşılaşacak.
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