Milli eskrimciler Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
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Milli eskrimciler Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verecek

05.05.2022 13:14
Milli eskrimciler Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verecek

Eskrimde kılıç branşında 10 milli sporcu, 6-8 Mayıs'ta Tunus ve İspanya'da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonlarında madalya mücadelesi verecek.

Eskrimde kılıç branşında 10 milli sporcu, 6-8 Mayıs'ta Tunus ve İspanya'da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonlarında madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Tunus'un Hammamet kentinde düzenlenecek Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda, Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ'ın yer alacağı aktarıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak Büyük Erkekler Kılıç DÜnya Kupası'nda ise Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Deniz Berkay ve Enver Yıldırım'ın hem bireysel karşılaşmalarda hem de takım müsabakalarına çıkacağı kaydedildi.

Her iki organizasyonda da ön eleme maçlarının yarın olacağı, 7 Mayıs Cumartesi günü ana tablo karşılaşmalarının, 8 Mayıs Pazar günü ise takım müsabakalarının yapılacağı ifade edildi.

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Dünya Kupası, İspanya, Mayıs, Tunus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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