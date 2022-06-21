Burak Yılmaz, Hollanda takımı Fortuna Sittard ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Yılmaz, Hollanda takımı Fortuna Sittard ile anlaştı

21.06.2022 16:12
Burak Yılmaz, Hollanda takımı Fortuna Sittard ile anlaştı

Fransa temsilcisi Lille ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, Hollanda Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı.

Fransa temsilcisi Lille ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, Hollanda Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Burak Yılmaz'ın 2 yıl oyuncu olarak, 3 yıl da teknik heyet içinde takıma katkıda bulunacağı kaydedildi.

Transferiyle ilgili açıklamada bulunan Burak, "Yeni takımımda geçireceğim vakti dört gözle bekliyorum. Fortuna Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri konusunda resmin tamamı benim için son derece önemliydi. Önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanmak istiyorum. Kulüp iddialı ve tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fortuna Sittard Teknik Müdürü Sjoerd Ars ise "Bu statüye sahip bir oyuncuyu transfer ettiğimiz için bizim adımıza harika bir gün. Burak Yılmaz, yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Fransa ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, 31 maçta 4 gol atmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını da yapan Burak, yaklaşık 3 ay önce milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Hollanda takımı Fortuna Sittard ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:27 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "Ekmek 5 TL oldu" iddiasına yalanlama
17:19 Kazada metrelerce havaya uçan adam, olaydan 1 saat sonra işine geri döndü
17:12 İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 17:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz, Hollanda takımı Fortuna Sittard ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement