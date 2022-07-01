Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti

01.07.2022 13:13

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, La Liga ekibi Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Getafe'de tamamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Celta Vigo ile 2024 yılının Mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

SOSYAL MEDYADAN VEDA

Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, paylaşımda "Görüşmelerimiz sonucunda, RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz" ifadelerini kullandı. İsmi Süper Lig devleriyle anılan orta saha oyuncusu geçen sezon, 20 maçta forma giydi ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı.

İsmi Süper Lig devleriyle anılıyordu! Okay Yokuşlu takımıyla olan sözleşmesini feshetti
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