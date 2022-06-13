Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret

13.06.2022 16:25
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'yu ziyaret etti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'yu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, CSKA Moskova'da forma giyen Yazıcı, Prof. Dr. Aşıkkutlu ile makamında bir araya geldi.

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi de olan Yazıcı, Aşıkkutlu ile öğrenim süreci ve futbol hayatı hakkında görüştü.

Aşıkkutlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, milli futbolcuya başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Yazıcı'ya, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İdiris Yılmaz ve menajeri Cihan Yazıcı da eşlik etti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret

YORUMLAR
500
Muaythai'de Türkiye şampiyonu oldu Muaythai'de Türkiye şampiyonu oldu Trabzon'da yayla yolunda trafik kazası: 3 yaralı Trabzon'da yayla yolunda trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: AA

Emin Aşıkkutlu, Yusuf Yazıcı, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement