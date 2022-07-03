Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti - Son Dakika
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Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti

03.07.2022 17:38

Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, İtalyan ekibi Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti. Zeki, bundan böyle dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun talebesi olacak.

Serie A ekibi Roma, Lille'de top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattı. Milli futbolcu sağlık kontrolleri ve resmi imzayı atmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Roma'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Zeki Çelik, kısa süre içerisinde İtalyan ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak. Milli futbolcunun transferi için Roma'nın Lille'e 7 milyon euro ödemesi bekleniyor. Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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Zeki Çelik, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti - Son Dakika
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