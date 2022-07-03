Serie A ekibi Roma, Lille'de top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattı. Milli futbolcu sağlık kontrolleri ve resmi imzayı atmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.
Roma'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Zeki Çelik, kısa süre içerisinde İtalyan ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak. Milli futbolcunun transferi için Roma'nın Lille'e 7 milyon euro ödemesi bekleniyor. Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti - Son Dakika