Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!

Geçen sezon Lille kulübünün Fransa şampiyonluğunda başrol olan Burak Yılmaz, The Guardian'ın geleneksel yılın en iyi 100 futbolcu listesi arasında yer aldı.

"BURAK OLMADAN ZOR"

Burak değerlendirmesinde, "Lille'in muhteşem şampiyonluğu 36 yaşındaki Türk yıldız olmadan gerçekleşmeyebilirdi. Onun liderliği, afresifliği ve kritik zamanlardaki maçı kazandıran yeteneği ile Lille 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı" yorumu yapıldı.

EMRE BELÖZOĞLU DA VAR

Jüride eski futbolcular, teknik direktörler ve gazeteciler yer aldı. Luiz Felipe Scolari, Thomas Hitzlsperger ve Roque Junior isimlerinin yer aldığı listede Emre Belözoğlu da girdi. Belözoğlu ile Javier Zanetti ve Franky Vercauteren de listede yer buldu.

JOTA VE TADIC'I GEÇTİ

85. sırada yer alan Burak, Jota, Tadic ve Haller gibi yıldızların önünde yer buldu.