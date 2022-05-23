Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem "Hakan Çalhanoğlu laneti" - Son Dakika
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Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem "Hakan Çalhanoğlu laneti"

23.05.2022 01:12

İtalya Serie A'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sezonu 2. sırada tamamlarken, milli futbolcumuzun geçen yıl kadrosunda yer aldığı Milan, 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Hakan, geçen sezon Milan forması giyerken de Inter'in 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmış olması İtalya'da gündem oldu. Sosyal medyada "Hakan Çalhanoğlu'nun laneti" yorumu yapılarak, milli futbolcumuzun şansızlığına dikkat çekildi.

Milan, İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise ligi 2. sırada tamamlarken, milli futbolcumuzun talihsizliğini ortaya koyan bir detay gündem oldu.

FORMASINI GİYDİĞİ TAKIM ŞAMPİYON OLAMIYOR

Hakan Çalhanoğlu geçen sezon Milan forması giyerken, Inter 11 yıl aradan sonra İtalya Serie A'da şampiyon olmuştu. Bu sezon başında Milan'dan Inter'e transfer olan milli futbolcumuz yine şampiyonluk yüzü göremedi. Bu kez de Hakan Çalhanoğlu, Inter forması giyerken Milan 11 yıl sonra şampiyonluk yaşadı.

Böyle talihsizlik görülmedi! İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun lanetini konuşuyor

BÜYÜK TALİHSİZLİK

Hakan Çalhanoğlu'nun bu şanssızlığı sosyal medyada gündeme oturdu. Futbolseverler bu durumu "Hakan Çalhanoğlu'nun laneti" olarak özetlerken, milli futbolcumuzun 2 sezonda da müthiş performans gösterdiğini ancak şampiyon olamamasının büyük talihsizlik olduğunun altı çizildi.

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İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi Serie A'da şampiyon Milan Serie A'da şampiyon Milan

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Son Dakika Spor Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem 'Hakan Çalhanoğlu laneti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem "Hakan Çalhanoğlu laneti" - Son Dakika
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