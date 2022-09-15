Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı - Son Dakika
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Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı

15.09.2022 18:55
Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı

Taha Akgül: Altın madalyaya ulaşmak istiyorumKaan ÜLKER / BELGRAD (Sırbistan) - Milli güreşçi Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Taha Akgül: Altın madalyaya ulaşmak istiyorum

Kaan ÜLKER/ BELGRAD (Sırbistan) - Milli güreşçi Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda seribaşı olan Taha Akgül, ilk turu bay geçti. İkinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde de Amarveer Dhesi'yi 8-2 yenerek yarı finale çıkan milli güreşçi, yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi son bölümde aldığı puanlarla 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi yarın akşam seansında finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak.Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli güreşçi, "Allah'ıma hamdolsun. Çok önemli bir müsabakadan çıktık. Geçen yıl kaybettiğim dünya şampiyonu rakibimi yendim. Son dünya şampiyonuydu. Güzel müsabakaydı. Çekişmeli geçti. Son saniyede aldım. Tribünler komple İranlı güreşseverlerle dolu. Tribün baskısı da vardı. Hiçbir şey bitmedi. Yarın yine önemli bir müsabakam var. İnşallah onda da galip gelip altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Tüm milletimizden dualarını bekliyorum. Yarın ekran başına kitlensinler, dua etsinler inşallah. Çok dramatik bitti. Her zaman ben kaybediyorum son saniyelerde. Bu sefer de kazanan ben oldum" diye konuştu.

Öte yandan Taha'nın galibiyet sevincine İranlı taraftarlar tepki gösterdi ve sahaya pet şişe attı.

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Kaynak: DHA

Taha Akgül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı - Son Dakika

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