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Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

08.01.2022 14:18
Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 61'inci yılında kabri başında anıldı.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 61'inci yılında kabri başında anıldı.

Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Prof. Dr. Gazanfer Doğu'nun yanı sıra güreş camiasından çok sayıda isim katıldı.

Prof. Dr. Gazanfer Doğu yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün 61'inci kez andığımız babamın ölüm yıl dönümünde bu sefer ayrı bir heyecan duyuyorum. Önceki yıllar teori olarak konuştuğumuz bir şey bu yıl gerçek oldu. Sayın federasyon başkanımız Şeref Eroğlu Bey'in de içinde bulunduğu çalışma grubu toplantımızı resmen gerçekleştirdik. 1948 Londra Olimpiyatları'ndan sonra babama ödenen ödül parası ile aldığı ev, artık Yaşar Doğu Anı Evi ve Türk Güreş Müzesi olacak. İkinci güzel haberim ise çok kıymetli yazarımız Fatih Türkoğlu, Yaşar Doğu'nun hayatını roman olarak kaleme alacak."ŞEREF EROĞLU: GÜREŞ VE TÜRK SPORU KENDİ DEĞERLERİ İLE YÜCELECEKTİRTürkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yaşar Doğu'nun bir efsane olduğunu belirterek, "Bugün 61'inci sene-i devriyesi ile andığımız hocamız için ne desek az. Allah mekanını cennet eylesin. Biz söylüyoruz; güreş ve Türk sporu kendi değerleri ile yücelecektir. Hem kendi değerlerimize hem ebediyete kavuşmuş büyüklerimize hem de şu anda aramızda olanlara değer vermek, sahip çıkmak sorundayız. Bu hafta çarşamba günü ben Amasya Hamamözü'ndeydim. Rahmetli Hamit Kaplan hocamızın anma törenine katıldım. Türkiye U23 Şampiyonası için Çorum'daydım. Çok da güzel oldu. 46 yıl olmuş hocamız aramızdan ayrılalı, 46 yıl sonra ilk defa bir Güreş Federasyonu başkanı törene katılmış. Eksizlerimiz var, bu bir gerçek. Camiamız çok büyük, çok geniş, aramızdan ayrılan büyüklerimizin sayısı epey fazla. Yetişemeyebiliriz ama kesinlikle bu da bir mazeret değil. Biz değerlerimiz olduğu her yere yetişmeye çalışıyoruz. Sayın bakanımızın, sayın bakan yardımcılarımızın talimatı bu yönde. Bizim işimiz güreş. Güreş neredeyse biz orada olacağız. Gençleri görünce umudumuz artıyor. Bu bayrak yere düşmeyecek. Burada bulunan gençler geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olacaklar. Büyük güreş ailesi olarak bundan sonraki yıllarda sayımızı çoğaltacağız. Hocamız bizim için çok kıymetliydi Muhammet Ali'nin bir sözü var diyor ki: 'Kazandığı başarılar bir şampiyonu, şampiyon yapar ama karakteri efsane yapar.' Eğer biz bugün buradaysak hocamız bıraktığı mirastan dolayıdır. Milletimizin içinde bulunduğu zor şartlarda Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olmuş ve olduktan sonra sembol bir isim olmuştur. Hep veren bir insan olmuş. Takdir edersiniz ki başarılı insanlar almayı seviyor ama başarılı ve iyi insanlar aldıklarından çok vermeyi bilenlerdir. Hocamız da bu anlamda hepimizin idolüdür" dedi.ÖMER ALTUNSOY: ANMAK YETMEZ, ONUN YOLUNDA İLERLEMELİYİZ

Anma törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ise şöyle konuştu: "Rahmetli Yaşar Doğu, sadece güreşteki başarılarından dolayı değil, hayatı, babalığı, örnek kişiliği ve ahlakı hepsini iç içe koyduğumuzda ortaya bir efsane çıkıyor. Hepimizin örnek aldığı ve alacağı bir kişi olarak hayatımızda yer alıyor. Biz buraya her sene gelip onu anıyoruz ama anmak yetmez, onun yolunda ilerlemeliyiz. Sayın federasyon başkanımızın da dediği gibi bayrağı yere düşürmemek lazım. Güreş bizim lokomotif sporumuz. İnşallah hep öyle olacak ve daha da ileriye gidecek. Biz olimpiyatlarda aldığımız madalyaları hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Güreş çok daha iyi yerlerde olmalı. Türklerin mayasında güreş var. Tekrar Yaşar Doğu hocamızın mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin."


Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
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Milli Güreşçi, Yaşar Doğu, Olimpiyat, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yaşar Doğu, 61'inci ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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