Milli güreşçiler Alperen Atar ve Tokgöz, Rusya'da bronz madalya kazandı

Milli güreşçiler Alperen Atar ve Tokgöz, Rusya'da bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serbest stil 86 kiloda Alperen Atar ile 97 kiloda Alperen Tokgöz, Rusya'nın Grozni kentinde düzenlenen Uluslararası Ahmet Kadirov Turnuvası'nda bronz madalya kazandı. 125 kiloda mücadele eden Doğan Uzun ise turnuvayı 5. sırada tamamladı.
Milli güreşçiler Alperen Atar ile Alperen Tokgöz, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Ahmet Kadirov Turnuvası'nda birer bronz madalya aldı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Grozni kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan serbest stil 86 kiloda Alperen Atar ile serbest stil 97 kiloda Alperen Tokgöz, üçüncü olarak madalya aldı.
Grozni'de 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Doğan Uzun ise turnuvayı 5. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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