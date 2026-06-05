Milli Güreşçiler Ulanbator'da Madalya Kazandı

Milli güreşçiler, Ulanbator Açık Turnuvası'nın ilk gününde gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki "ranking serisi" turnuvasının ilk günü sona erdi.
Grekoromen stilde mindere çıkan Türk sporculardan Murat Fırat (67 kilo) gümüş, Muhammet Emin Çakır (55 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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