Milli güreşçilerden Tunus'taki özel turnuvada 3 altın, 1 bronz madalya - Son Dakika
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Milli güreşçilerden Tunus'taki özel turnuvada 3 altın, 1 bronz madalya

15.07.2022 12:56
Milli güreşçilerden Tunus'taki özel turnuvada 3 altın, 1 bronz madalya

Tunus'ta düzenlenen Zouhaier Sghaier Ranking Serisi'nin ilk gününde milli güreşçiler 3 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Tunus'ta düzenlenen Zouhaier Sghaier Ranking Serisi'nin ilk gününde milli güreşçiler 3 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı'ndan 60 kiloda mindere çıkan Ayhan Karakuş, özel turnuvada Tunuslu, Cezayirli ve Hint rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Milli güreşçilerden 97 kiloda Muhittin Sarıçiçek de Cezayirli, Hint ve Tunuslu rakiplerine karşı galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu.

Ranking serisinde 130 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammed Hamza Bakır da tüm rakiplerine karşı galip gelerek altın madalya için kürsünün zirvesine çıktı.

Grekoromen stilde 67 kiloda mindere çıkan Volkan Çakıl ise üç müsabakanın ikisinden galip ayrılarak bronz madalya kazandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçilerden Tunus'taki özel turnuvada 3 altın, 1 bronz madalya - Son Dakika

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