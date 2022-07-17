Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda ABD'li Elizabeth Grote'yi 10-0, Hint Manju'yu 6-2 yenerek yükseldiği finalde yine Hint Bipasha Bipasha'yı 10-5 mağlup etti ve altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli güreşçilerden Tunus'taki özel turnuvada biri altın üç madalya - Son Dakika

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