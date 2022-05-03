Milli halterci Kahriman, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli halterci Kahriman, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

03.05.2022 20:36
Milli halterci Kahriman, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli halterci Kaan Kahriman, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli halterci Kaan Kahriman, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit adasında Heraklion şehrinde devam eden şampiyonanın ikinci gününde 61 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı genç halterci Kaan Kahriman koparmada 126 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

53 Ülkeden 151 kadın, 153 erkek sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Kaan, silkmede ise 143 kiloluk derecesiyle yedinci sırada yer alırken, toplamda elde ettiği 269 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Yunanistan'da güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Bugünkü mücadelesinde sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda yarın, 67 kilo erkeklerde Yusuf Fehmi Genç, 59 kilo kadınlarda ise Cansel Özkan madalya için mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli halterci Kahriman, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika


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