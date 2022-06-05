Milli halterci Melike Günal, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Milli halterci Melike Günal, Avrupa ikincisi oldu

05.06.2022 16:28
Milli halterci Melike Günal, Avrupa ikincisi oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +87 kiloda milli sporcu Melike Günal, üç gümüş madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +87 kiloda milli sporcu Melike Günal, üç gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Melike Günal, koparmada 108, silkmede 134 ve toplamda 242 kiloyla üç gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Aynı kiloda mücadele eden Aleyna Kaymaz ise koparmada 101, silkmede 125, toplamda 226 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Milli sporcular, başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda 6 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Tiran'da başarılı bir organizasyon geçirdiklerini belirterek, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 3 gümüş madalya kazanan sporcu ve antrenörleri kutladı.

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Kaynak: AA

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