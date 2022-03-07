Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi - Son Dakika
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Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi

07.03.2022 10:01
Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, anne olmanın başarıyı engellemediğini belirtti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, anne olmanın başarıyı engellemediğini belirtti.

Hem anne olarak ailesiyle hem de halterde kazandığı başarılarla bu branşa başlamak isteyen kadınlara örnek olan milli halterci Şaziye Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulundu.

Başarmak için inanmanın ve çok çalışmanın gerektiğini ifade eden Şaziye Erdoğan, "Tüm kadınlarımız ve özellikle genç kızlarımız kendilerine güvensinler ve her şeyi yapabileceklerine inansınlar, bu sporda da hayatta da akıllarında olsun. Kadınlarımız istedikten sonra yapamayacakları hiç bir şey yok." dedi.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan milli halterci, "Kendimden örnek vermem gerekirse ben en büyük başarılarımı sakatlandıktan sonra da pes etmeyerek, evlenip evlat sahibi olduktan sonra başardım. Kendinize inanın, başkasının hikayesine ortak olmayın, kendi hikayenizin başrol oyuncusu olun. Sahip olduğunuz güç içinizde, onu çıkarmak sizin elinizde. Bunu sakın unutmayın." ifadelerini kullandı.

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Dünya Kadınlar Günü, Milli, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi - Son Dakika


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