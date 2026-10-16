Milli halterci Tuğba Nur Koz, 2 madalyayla Avrupa üçüncülüğüne ulaştı

Milli halterci Tuğba Nur Koz, 2 madalyayla Avrupa üçüncülüğüne ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcu Tuğba Nur Koz, Durres'teki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 69 kiloda koparmada 102 kiloyla gümüş, toplamda 218 kiloyla bronz madalya kazandı. Avrupa üçüncüsü olan Koz, Türkiye'nin madalya sayısını 29'a yükseltti.
Milli sporcu Tuğba Nur Koz, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın beşinci gününde 2 madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Durres kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı sporcu, genç kadınlar 69 kiloda yarıştı.
Tuğba Nur, koparmada 102 kiloyla gümüş madalya kazandı. Silkmede 116 kilo kaldıran milli sporcu, toplamda 218 kiloya ulaşarak bronz madalyayla Avrupa üçüncüsü oldu.
Bu sonuçla Türkiye, şampiyonadaki madalya sayısını 29'a yükseltti.
Kaynak: AA
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