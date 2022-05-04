Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'ten 3 madalya - Son Dakika

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, biri altın 3 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonanın üçüncü gününde 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 171 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

Koparmada 136 kilo ile bronz madalya alan milli halterci, toplamda 307 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.