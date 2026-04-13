Milli Halterciler Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Geçen yıl 8'i altın 19 madalya kazanan milli halterciler, Gürcistan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'na daha fazla şampiyonluk ve Avrupa rekorları için gidecek.

Erkek Milli Halter Takımı, teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu, antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde Batum'da 19-26 Nisan'da yapılacak organizasyonun hazırlıklarını Antalya kampının ardından Ankara'da sürdürüyor.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını AA muhabirine değerlendiren antrenör Mehmet Doğan, Antalya'da 45 gün süren ilk kampın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını yaklaşık bir aydır Ankara'da sürdürdüklerini söyledi.

Kamptaki atmosferin oldukça iyi olduğunu belirten Doğan, "4 antrenör ve 8 sporcuyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sporcularımızın durumları çok iyi, hırsları yüksek. İnşallah sporcularımızın hepsinden madalyalar bekliyoruz, geçen yıl Avrupa'da 8 altın madalya almıştık. Bu yıl hedefimiz 10 altın madalya. 2 Avrupa rekoru bekliyoruz." diye konuştu.

Doğan, şampiyona sonrası olimpiyat süreci nedeniyle sıkletlerin değişeceğini vurgulayarak, bu organizasyonda kırılacak rekorların tarihe geçeceğini dile getirdi.

Kadroda genç ve tecrübeli isimlerin bir arada bulunduğunu aktaran Doğan, 60 kiloda ilk kez büyüklerde yarışacak 17 yaşındaki Yiğit Erdoğan'ın yanı sıra Burak Aykun, Ferdi Hardal, Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Engin Kara, Kaan Kahriman ve Hakan Şükrü Kurnaz'dan madalya beklediklerini kaydetti.

Milli takım antrenörlerinden Mehmet Başol da geçen yıl kazanılan 19 madalyanın üzerine çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu başarıyı rekorlarla süslemeyi düşünüyoruz. Motivasyonumuz tam, hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan Kahriman Avrupa rekoruna odaklandı

Milli halterci Kaan Kahriman ise takım olarak şampiyonaya hazır olduklarını belirterek, eski sıkletlerde son kez yarışacakları Avrupa Şampiyonası'nı derecelerle taçlandırmak istediğini söyledi.

Geçen yıl 2 altın ve 1 gümüş madalya ile Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Kahriman, bu yıl tüm madalyalarını altına çevirmek istediğini dile getirdi.

Bahreyn'de düzenlenen 2024 Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda koparmada gençler dünya rekoru kırdığını anımsatan Kaan, "İnşallah bu sene yeni sıkletim 79 kilogramda büyükler Avrupa rekoru kırmayı hedefliyorum." dedi.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın hazırlığının da başladığını anlatan milli sporcu, "Uzun yıllardır yarışmalarda "koparmacı" olarak ünvan kazanmış biriydim ama artık büyüklerde Avrupa ve dünyada iki harekette de şampiyonluk getireceğim. Asıl hedefim Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk çünkü beni olimpiyata götürecek de budur. 2028 Olimpiyatları'nda hayalim ise madalya." ifadelerini kullandı.

Milli halterci Burak Aykun da iddialı

Genç yaşına rağmen büyükler kategorisinde yarışacak Burak Aykun da şampiyonaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Okullarında yapılan yetenek taraması sonucunda haltere başladığını ve 9 yıldır bu sporu yaptığını dile getiren Burak, "Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 2 kez Avrupa şampiyonu oldum, geçen sene de gençler Avrupa şampiyonu oldum. Büyükler 2026 Avrupa Şampiyonası'na da iyi hazırlandık, inşallah madalya bekliyorum. Olimpiyat hedefim var." şeklinde konuştu.

Yiğit Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'na benzetilmekten gurur duyuyor

17 yaşındaki Yiğit Erdoğan ise ilk kez büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

2025 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda koparmada gümüş, silkmede altın, toplamda ise gümüş madalya kazandığını hatırlatan Yiğit, "Ülkemin bayrağını henüz en üste çıkaramadım ama bu yarışmada çıkaracağıma inanıyorum." dedi.

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'na benzetilmesinin kendisi için büyük gurur olduğunu belirten genç sporcu, şöyle konuştu:

"Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nu çok severim, Allah rahmet eylesin. Filmi çekilmeden önce Ankara'da antrenman yaptığımız salona bir film yönetmeni gelmişti. Benim için, 'Bu çocuk Naim Süleymanoğlu'na benziyor, filmi seninle çekelim.' dedi. Ancak sonradan filmde oynayan çocuk benim yerime geçti. Ama olsun, bu da benim için önemliydi. Naim Süleymanoğlu gibi bir halterci olma hayalim var ama daha çok da yolum var."

Yiğit Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Mısır'da düzenlenecek Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na da katılacağını aktararak, iki organizasyondan da madalya ile dönmek istediğini kaydetti.