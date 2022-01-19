Milli halterciler Büyükler Avrupa Şampiyonası için hazırlık kampına girdi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadın milli halterciler Konya'da, erkek milli halterciler de Eryaman TOHM'da 1-30 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için 31 Mart'a kadar kamp yapacak.

Konya'da halter teknik direktörü Ferhat Coşkun'un yönetiminde kampa çağrılan milli halterciler şunlar:

Şaziye Erdoğan, Melisa Güneş, Cansu Bektaş, Asuman Ayhan, Sümeyye Çelik, Medine Bilicer, Duygu Alıcı, Cansel Özkan, Burcu Alıcı, Nuray Levent Güngör, Aysel Özkan, Dilara Narin, Dilara Uçan, Sara Yenigün, Melike Günal, Nuran Yalçın, Aleyna Kaymaz, Hatice Açıkgöz, Fatmagül Çevik.

Eryaman TOHM'da antrenör Mücahit Yağcı sorumluluğunda kampa çağrılan erkek milli halterciler ise şunlar:

Muammer Şahin, Ferdi Hardal, Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Celil Erdoğdu, Muhammet Akkaya, Kaan Kahriman, Hakan Şükrü Kurnaz, Berk Artuç, Caner Toptaş, Ertuğrul Seçgin, İsmet Samed Coşkun, Mehmet Avcıl, Ramazan Kara, Ali Oflaz, Batuhan Yüksel, Emekcan Altıntaş, Resul Elvan, Fettah Aydın, Muhammed Emin Burun.