Milli hentbolcu Ceylan Aydemir, EURO 2026'da takım ruhuyla hedefe ulaşmak istiyor - Son Dakika
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Milli hentbolcu Ceylan Aydemir, EURO 2026'da takım ruhuyla hedefe ulaşmak istiyor

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Milli hentbolcu Ceylan Aydemir, 3-7 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek EURO 2026 etabında takım ruhuyla hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile karşılaşacak takım, taraftar desteğinin güç vereceğini vurguluyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Ceylan Aydemir, 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda (EURO 2026) takım ruhu ve mücadeleci kimlikleriyle hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.

2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya'nın ortaklığında gerçekleştirilecek. Türkiye etabı, 3-7 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Ceylan Aydemir, milli takımın C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile karşılaşacağı Türkiye etabını değerlendirdi.

Ay-yıldızlı takımda sol kanat pozisyonunda oynayan Ceylan Aydemir, "Ülkemi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek olmak tarifsiz bir duygu. En güçlü özelliğimiz takım ruhumuz ve mücadeleci karakterimiz. Birbirimize inanıyor ve sahada son ana kadar savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlıkların yoğun ve verimli geçtiğini aktaran Ceylan, taraftar desteğinin kendilerine güç vereceğini vurgulayarak "EURO 2026'da bunu göstermek istiyoruz. Kendi ülkemizde, milli formayla Avrupa Şampiyonası'nda oynamak büyük gurur. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de sahada son ana kadar mücadele ederek onları gururlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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