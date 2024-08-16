Milli hentbolcu Özgür Sarak, Macaristan'ın Eger-Eszterhazy SzSE takımına transfer oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Özgür Sarak, Macaristan'ın Eger-Eszterhazy SzSE takımında. Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto takımında sağ oyun kurucu olarak forma giyen, A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularımızdan Özgür Sarak'a yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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