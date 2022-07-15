Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran organizasyon başkent Zagreb'te başladı.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli judocu Tuğçe Beder, Hırvatistan'daki Grand Prix'te üçüncü oldu - Son Dakika

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