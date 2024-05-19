Milli judocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli judocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

Milli judocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na katılma hakkı kazandı

Türkiye Judo Federasyonu, milli sporcular Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldığını duyurdu. Tuğçe Beder kadınlar 48 kiloda, Salih Yıldız ise erkekler 60 kiloda Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

19.05.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Judo Federasyonu, milli sporcular Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldığını duyurdu.

Federasyonun X hesabından yapılan paylaşıma göre, Tuğçe Beder kadınlar 48 kiloda, Salih Yıldız ise erkekler 60 kiloda Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bugün başlayan Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden Tuğçe, 5. oldu.

Bronz madalya maçında Kazakistanlı Abiba Abuzhakynova'ya yenilerek şampiyonayı 5. sırada tamamlayan Tuğçe, olimpiyatlara kota aldı.

Salih ise erkekler 60 kiloda ilk maçını kaybetmesine rağmen olimpik sıralamaya göre Paris 2024'e katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA

Salih Yıldız, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Krizi futbolcular çıkardı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular çıkardı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: Milli judocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement