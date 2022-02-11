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Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya - Son Dakika

Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya

11.02.2022 22:42
Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya

Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı.

Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen organizasyonda +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, final karşılaşmasında Macaristanlı rakibi Reka Hoffman'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli ise 70 kilo final müsabakasında karşılaştığı Brezilyalı rakibi Barbara Santos'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya - Son Dakika
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