Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü UEFA Pro Lisans Antrenör Değişim Programı\'na katıldı

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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA'nın İsviçre Nyon'daki Genel Merkezi'nde 13- 14 Mart tarihleri arasında düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Değişim Programı'na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, toplantıda Necla Güngör Kıragası'nın yanı sıra VfL Wolfsburg'un yardımcı antrenörü Sabrina Eckhoff, Suudi Arabistan U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Stella Gotal, İtalya U19 Kadın Milli Takım Antrenörü Selena Mazzantini, Bristol City Kadın Takımı'nın Teknik Direktörü Lauren Smith, Malta Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Manuela Tesse ve St. Pölten'in eski Teknik Direktörü Maria Wolf ve kadın antrenörlerin yer aldığı belirtildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın B Ligi'ndeki rakiplerinden İsviçre'nin Teknik Direktörü Pia Sundhage ile Granada, Birmingham City, Nottingham Forest ve Middelsborough'un eski teknik direktörü Aitor Karanka'nın değişim programında sunum yaptığı, iki günlük programda çeşitli konularda eğitim verildiği ifade edildi.

"Çok önemli kazanımlar elde ettik"

Türkiye'de Pro Lisans sahibi ilk kadın teknik direktör olarak UEFA'nın bu önemli organizasyonuna davet edilen Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, "Bu benim için çok büyük bir gurur. İki gün boyunca çok önemli kazanımlar elde ettik. Futbolda çağımızın gereklilikleri üzerine çok önemli öğretiler yer aldı. Birbirinden kıymetli ve tecrübeli teknik adamlarla iletişim kurarak, önemli kazanımlar elde ettik. Şimdi bu kazanımları ülkemizde kullanarak, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Kadın futbolunun dünya üzerinde her geçen gün yükseldiğini görmek, bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL