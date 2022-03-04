Milli kadın masa tenisçilere uluslararası özel davet - Son Dakika
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Milli kadın masa tenisçilere uluslararası özel davet

04.03.2022 13:05
Milli kadın masa tenisçilere uluslararası özel davet

Milli masa tenisçiler Özge Yılmaz ve Sibel Altınkaya, Singapur'da düzenlenecek Grand Smash Turnuvası'na özel davet aldı.

Milli masa tenisçiler Özge Yılmaz ve Sibel Altınkaya, Singapur'da düzenlenecek Grand Smash Turnuvası'na özel davet aldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, dünya sıralamasına göre ilk defa düzenlenecek turnuvaya iki milli masa tenisçinin de davet aldığı aktarıldı.

A Milli Kadın Takımı Sorumlusu Halil Adak yönetiminde Türkiye'yi temsil edecek Özge Yılmaz ve Sibel Altınkaya'nın Singapur'da katılacağı turnuvanın 7-20 Mart tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

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Özge Yılmaz, Singapur, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli kadın masa tenisçilere uluslararası özel davet - Son Dakika


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