Milli Kadın Voleybol Takımı, Medya Günü'nde Buluştu

Brezilya'da 3-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 1. etabına katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, başantrenör Daniele Santarelli ve kaptan İlkin Aydın, açıklamalarda bulundu.

Medya günü, toplu fotoğraf çekimiyle başladı.

TVF Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın sözcüsü Mustafa Alparslan, önlerinde yoğun bir sezon olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyız. Yoğun bir takvimimiz var. Takımımız ilk olarak 22-24 Mayıs tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek olan turnuvaya katılacak. Ardından VNL ilk etabında Brezilya'ya gidilecek. 3-7 Haziran tarihlerinde ise Milletler Ligi'nde sahaya çıkacağız. Milletler Ligi'ndeki haftayı 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da geçireceğiz. 3. haftada ise Japonya'ya gideceğiz. Netice olarak inşallah finallere kalacağız. 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde ev sahipliğini yapacağımız İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası ile yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte Akdeniz Oyunları da var. Bunun alakalı detayları da sizlerle ilerleyen zamanda paylaşacağız." diye konuştu.

Daniele Santarelli: "Takımın seviyesinin çok iyi olduğunu gördüm"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, ay-yıldızlı takımın seviyesinden memnun olduğunu aktardı.

Takımla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Santarelli, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Benim için 'Filenin Sultanları'yla birlikte dördüncü yaz. Teknik ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sezona benden önce başladılar. Kendi kulübümün takvimi dolayısıyla aralarına geç katılabildim. Geldiğimde takımın seviyesinin çok iyi olduğunu gördüm. Bu takımla ve aramızdaki genç oyuncularla birlikte çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan başantrenör, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Diliyorum ki yaz boyunca da iyi işler çıkartabiliriz. İtalya'daki turnuva ile başlayacağız. İtalya'da seviye gerçekten çok yüksek olacak, bunun farkındayız. Güçlü takımlarla oynayacağız. Günbegün hem oyun tempomuzu hem de seviyemizi artırarak çok güzel bir yaz geçirmeyi hedefliyoruz. Yazın ikinci bölümünde ise Milletler Ligi finalleri ve Avrupa Şampiyonası var. Aslında yazın sonunu düşünmek, konuşmak doğru olmaz. Oyunumuzu ve seviyemizi günbegün artırarak hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Tabii ki başarmak istediğimiz çok şey var. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzun farkındayız. Dünyadaki ve Avrupa'daki takımların seviyesinin farkındayız. Onlarla mücadele etmek için var gücümüzle çalışacağız ve savaşacağız. Diliyoruz ki hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yaz olacak."

İlkin Aydın: "Genç bir takımız"

Ay-yıldızlı takımın kaptanı İlkin Aydın, genç bir takım olduklarını ve milli formayı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Milli voleybolcu, zor bir lig sezonundan çıktıklarını vurgulayarak, "Hepimizin yaklaşık 10 günlük bir dinlenme süremiz oldu. Şu anda yavaş yavaş toplanıyoruz. Evet, genç bir takımız ama İtalya'da birbirimizi tanımak için daha fazla zamanımızın olacağını düşünüyorum. Geçen sene de yine genç bir ekiple katılmıştık ve 4'te 4 yapmıştık. Bu yıl da umarım bizin için keyifli olur. Biz de milli formayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Milli takım medya günü, özel röportajların ardından sonra erdi.