Üye Girişi
Milli karateciler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatamiye çıkacak - Son Dakika

Milli karateciler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatamiye çıkacak

17.02.2022 16:48
Milli karateciler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatamiye çıkacak

Milli karateciler yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak Premier Lig Karate 1'de mücadele edecek.

Milli karateciler yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak Premier Lig Karate 1'de mücadele edecek.

Fujairah şehrinde yarın başlayacak ve 20 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda 5 milli sporcu sahne alacak.

Organizasyonda kadınlar kumitede Tuba Yakan 55 kiloda, Ede Eltemur 68 kiloda, erkekler kumitede Erman Eltemur 75 kiloda, Rıdvan Kaptan +84 kiloda, katada ise Enes Özdemir rakipleri karşısında mücadele verecek.

Milli sporculardan ilk olarak Tuba Yakan ve Erman Eltemur yarın finale kalabilmek için tatamiye çıkacak. Diğer sporcular 19 Şubat Cumartesi günü mücadelelerini verecek. Madalya müsabakaları ise 20 Şubat Pazar günü yapılacak.

YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, Premier Lig, Pazar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli karateciler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatamiye çıkacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:54:31. #1.13#
SON DAKİKA: Milli karateciler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatamiye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement