Milli Karateciler Gürcistan\'da 19 Madalya Kazandı

Milli karateciler, Gürcistan'da düzenlenen Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te düzenlenen organizasyonda 43 milli karateci madalya için mücadele etti.
49 ülkeden 1160 sporcunun katıldığı organizasyonda, 3 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde eden milli karateciler, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman zirvede olmayı istediklerini belirterek, "Takım olarak Tiflis'te birinci olma fırsatını kaçırdık. Şampiyonluk haricindeki hiçbir sonuç bizi tatmin etmiyor." ifadesini kullandı.
Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:
Altın: Tarık Koç (Ümit erkek kata), Beyza Akkaya (Ümit kadın 47 kilo), Buse Kılıç (Genç kadın 53 kilo)
Gümüş: Zeyna Gaballa (21 yaş altı kadınlar +68 kilo), Muhammed Efe Yurtseven (Genç erkek kata), Muhammet Safa Yılmaz (Genç erkek 55 kilo), Mustafa İslam Oğrağlı (Genç erkek 68 kilo), Ömer Faruk Yürür (21 yaş altı erkek 75 kilo)
Bronz: Simay Aydın (Ümit kadın kata), Nehir Kılıç (Ümit kadın 54 kilo), Mesude Yalın (Ümit kadın 61 kilo), Efe Sağdıç (Ümit erkek +70 kilo), Defne Eda Yıldırım (Genç kadın 48 kilo), Süleyman Aydemir (Genç erkek 76 kilo), Tuana Aydın, Türkan Feyza Çelik, Zeynep Eroğlu, Elif Karaboğa (Ümit-genç kadın takım kata), Mustafa Akgül, Muammer Çağlar, Yusuf Eymen Yağcıoğlu, Muhammed Efe Yurtseven (Ümit-genç erkek takım kata), Aysima Hatice Kurt (21 yaş altı kadın 55 kilo), Sudenur Aksoy (21 yaş altı kadın 68 kilo), Mert Halıcı (21 yaş altı erkek 60 kilo).
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