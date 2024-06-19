Milli maç coşkusu Gaziosmanpaşa'da yaşandı - Son Dakika
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Milli maç coşkusu Gaziosmanpaşa'da yaşandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Gürcistan ile oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçı için dev ekranda yayın etkinliği düzenledi. Maç sonunda kura çekimi ile seyircilere milli takım forması, futbol topu ve belediyenin spor tesislerine üyelik hediye edildi.

19.06.2024 01:36
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Milli maç coşkusu Gaziosmanpaşa'da yaşandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Gürcistan ile oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçı için dev ekranda yayın etkinliği düzenledi. Maç sonunda kura çekimi ile seyircilere milli takım forması, futbol topu ve belediyenin spor tesislerine üyelik hediye edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında oynanan Türkiye - Gürcistan maçı için dev ekranda yayın etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi'ndeki programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve birçok vatandaş katıldı. Gaziosmanpaşalı vatandaşlar kurulan dev ekranda maçı izleyerek milli maç heyecanını doyasıya yaşadı. Milli takımımızın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçın ardından, belediye görevlilerince kura çekimi yapılarak seyircilere milli takım forması, futbol topu ve belediyenin spor tesislerine üyelik hediye edildi. Milli takımımızın 22 Haziran Cumartesi Portekiz ile oynayacağı maç için Küçükköy Meydan'da ve 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı maç için Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi'nde dev ekranda yayın etkinliği olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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