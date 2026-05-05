Milli Masa Tenisi Takımı 3 Madalya Kazandı

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Podgorica ayağına katılan milli sporcular, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki organizasyonda çift ve karışık çiftler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Ay-yıldızlı sporcuların turnuvada kazandığı madalyalar ve klasmanları şu şekilde:
Gümüş: Ali Öztürk ve Nergiz Altıntaş (karışık çiftler-klas 10), Kübra Korkut ve Neslihan Kavas (çift kadınlar-klas 20)
Bronz: Hatice Duman ve Merve Sefa Özsu (çift kadınlar-klas 5-10)
