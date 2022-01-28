Üye Girişi
Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı - Son Dakika

Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

28.01.2022 14:45
Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2022 yılının ilk test sürüşünü İspanya'da yaptı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2022 yılının ilk test sürüşünü İspanya'da yaptı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleşen teste takımı Kawasaki Puccetti'tle katılan Can Öncü, toplam 85 turda 1.42.361'lik tur zamanına imza attı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da hem Can Öncü'nün hem de kovid testi pozitif çıkan Bahattin Sofuoğlu'nun yeni motosikletlerini test etti

Kenan Sofuoğlu, yeni sezonda Bahattin Sofuoğlu'nun yeni bir takımda ilk kez kullanacağı motosikleti için "MV Agusta çok fazla potansiyele sahip çok güzel bir motosiklet. Hızlı olmak için genç ve hırslı olmalısınız. Yani bu motosiklet Bahattin'i Superbike'a hazırlamak için çok iyi bir fikir. Can Öncü içinse geçen yıl ders yılıydı. İnşallah 2022 çok güzel bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci testleri 8-9 Şubat tarihlerinde Portekiz'in Portimao şehrinde yapılacak.

YORUMLAR
500

Motosiklet, Supersport, İspanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı - Son Dakika Spor


Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz 2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz         
14:39
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor         
12:05
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı         
10:54
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor         
00:58

Son Dakika Haberleri
14:41 Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
14:34 Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!
10:53 Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı
13:54 Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
13:44 Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu
13:36 Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!
13:23 EPGİS açıkladı: Akaryakıta 1 yılda 79 kez zam yapıldı! 4 TL'den 14 TL'ye çıktı
12:54 Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 14:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement