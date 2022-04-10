Milli motosikletçi Deniz Öncü, ABD Grand Prix'sinde 5. oldu - Son Dakika

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağı ABD Grand Prix'sinde 5. oldu.
Ay-yıldızlı sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımı ile sezonun dördüncü yarışında Austin şehrindeki 5,5 kilometre uzunluğa sahip Amerika Pisti'nde mücadele etti.
Milli motosikletçi, ABD Grand Prix'sine 4. sıradan başlarken, 17 turluk yarışta damalı bayrağı 5. sırada geçti.
Yarışı, Red Bull KTM Ajo takımından Jaume Masia birinci, Leopard Racing'den Dennis Foggia ikinci, Rivacold Snipers'tan Andrea Migno ise üçüncü sırada tamamladı.
FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 24 Nisan'da Portekiz'de koşulacak.
Kaynak: AA
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