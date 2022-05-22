Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta da podyum gördü - Son Dakika
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta da podyum gördü

22.05.2022 18:07
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta da podyum gördü

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nın altıncı yarışında üçüncü oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nın altıncı yarışında üçüncü oldu.

Portekiz'de Estoril Pisti'ndeki yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak, Büyük Britanyalı Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'nın ardından damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Estoril'de dün koşulan yarışta ikinci olan Toprak, böylece Portekiz'de hafta sonu iki kez podyuma çıktı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, ilk 6 yarış sonunda genel klasmanda 109 puanla 3. sırada bulunuyor. Genel klasmanda birinci sırada 161 puanla Bautista, ikinci sırada ise 144 puanla Rea yer alıyor.

Sezonun yedi ve sekizinci yarışları 10-12 Haziran'da İtalya'da yapılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta da podyum gördü - Son Dakika


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