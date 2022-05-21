Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de ikinci oldu - Son Dakika
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de ikinci oldu

21.05.2022 19:24
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen 2022 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nın beşinci yarışında ikinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen 2022 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nın beşinci yarışında ikinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Estoril Pisti'nde koşulan yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea'yla girdiği rekabette damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu yarın TSİ 16.00'da Estoril Pisti'nde ikinci yarışına çıkacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de ikinci oldu - Son Dakika


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