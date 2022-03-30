Milli motosikletçiler Arjantin ve San Marino'da piste çıkacak - Son Dakika

Milli motosikletçilerden Deniz Öncü Arjantin'de, İlayda Yağmur Yılmaz ise San Marino'nda hafta sonu yarışlara çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesindeki Deniz Öncü'nün (Red Bull KTM Tech3) 1-3 Nisan'da FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı için Arjantin'de mücadele edeceği aktarıldı. Yarışın Santiago del Estero şehrinde yer alan 4,8 km uzunluğa sahip Termas de Rio Hondo Pisti'nde düzenleneceği bildirildi.

İlayda Yağmur Yılmaz'ın ise Avrupa Kadınlar Kupası'nda bu yıl ikinci sezonuna başlayacağı ifade edildi. Milli sporcunun ilk yarışına San Marino'da yer alan 4,2 km uzunluğa sahip Misano Dünya Pisti Marco Simoncelli'de çıkacağı belirtildi.

İki sporcunun serbest antrenmanlarının 1 Nisan Cuma, sıralama turlarının ise 2 Nisan Cumartesi yapılacağı aktarıldı. Yarışların ise 3 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'da başlayacağı kaydedildi.