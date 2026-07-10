Milli Motosikletçiler Çekya ve Romanya'da Yarışıyor - Son Dakika
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Milli Motosikletçiler Çekya ve Romanya'da Yarışıyor

10.07.2026 10:36
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Türk motosikletçiler, Çekya'da pist şampiyonalarında ve Romanya'da Avrupa Ralli Kupası'nda mücadele edecek.

Milli motosikletçiler, Çekya'da pist şampiyonalarında, Romanya'da Avrupa Ralli Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa SS300 Kupası, Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası ve BMU Avrupa Pist Şampiyonası, hafta sonu Çekya'daki Brno Pisti'nde organize edilecek.

FIM Avrupa SS300 Kupası'nda ay-yıldızlı motosikletçilerden Demir Dönmez, Hasan Hüseyin Baş, Yağız Alp Coşkun ve Oğuz Taşhan boy gösterecek.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası ve Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda ise STK600 sınıfında Turgut Durukan, STK1000 sınıfında Harun Akgün ile Fatih Şahin, F1000 sınıfında da Ömer Faruk Ataç mücadele edecek.

Şampiyonada yarın sıralama turlarının ardından ilk yarışlar, 12 Temmuz Pazar günü ise ikinci yarışlar koşulacak.

Türkiye, Avrupa Ralli Kupası'nda da yarışacak

Milli motosikletçilerden Muhammet Efe Görür ise hafta sonu Romanya'da düzenlenecek Avrupa Ralli Kupası'nın üçüncü ayağında dayanıklılık mücadelesine çıkacak.

Romanya rallisi, ovalar, ormanlık araziler, tepeler ve kumlu zeminlerden oluşan zorlu doğal parkurları içeriyor. Motosikletçiler, 8 günden fazla sürecek organizasyonda günde 200 ile 500 kilometre arasında değişen uzun etapları geçmeye çalışacak.

Ramnicu Sarat kentinde, Ro Rally Marathon kapsamında gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular, toplam 2 bin 300 kilometrelik özel etapta yarışacak.

Kaynak: AA

Çek Cumhuriyeti, Romanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Motosikletçiler Çekya ve Romanya'da Yarışıyor - Son Dakika

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