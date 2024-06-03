Milli motosikletçiler Yunanistan'da başarı elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli motosikletçiler Yunanistan'da başarı elde etti

Türk milli motosikletçiler, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Ralli Kupası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nın etaplarında dereceler elde etti. Avrupa Ralli Kupası'nda Ejder Erişti birinci olurken, Hellas Rallisi'nde ikinci sırada yer aldı. Tolga Alkan ve Süleyman Aydın üçüncü sıraları elde etti. BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda Mert Konuk birinci ve ikinci sıraları alırken, Kerem Uçar birinci oldu. Cafer Çömlek üçüncü, Hüseyin Karakaya ikinci sıraları elde etti. Fatih Demircan CF Moto sınıfında birinci olurken, Harun Akgün ikinci sıraları, Fatih Özgür ise üçüncü sıraları elde etti.

03.06.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçiler, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Ralli Kupası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nın etaplarında dereceler elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Itea'da gerçekleştirilen Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında Ejder Erişti M1 sınıfında birinci olurken, Hellas Rallisi'nin genel klasmanını ikinci sırada tamamladı. M5 sınıfında Tolga Alkan, M6 sınıfında da Süleyman Aydın üçüncü sırayı aldı.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 3. ve 4. ayak yarışları ise Serez Pisti'nde yapıldı. SSP300 sınıfında mücadele eden Mert Konuk ilk yarışı birinci, ikinci yarışı 2. sırada tamamladı.

F600 sınıfında Kerem Uçar, iki yarışta da birinci oldu. Aynı sınıfta Cafer Çömlek ilk yarıştan üçüncülükle, Hüseyin Karakaya ise ikinci yarıştan ikincilikle ayrıldı.

CF Moto sınıfında Fatih Demircan, iki yarışta da zirveyi rakiplerine bırakmadı. F1000 sınıfında Harun Akgün iki yarışı da ikincilikle tamamlarken, Fatih Özgür ikinci yarışta üçüncü olup ödül kürsüsüne çıktı.

Kaynak: AA

Avrupa Pist Şampiyonası, Hüseyin Karakaya, Süleyman Aydın, Fatih Özgür, Kerem Uçar, Motosiklet, Yunanistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler Yunanistan'da başarı elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:16:48. #1.13#
SON DAKİKA: Milli motosikletçiler Yunanistan'da başarı elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement