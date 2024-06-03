Milli motosikletçiler Yunanistan'da başarı elde etti

Spor

Milli motosikletçiler, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Ralli Kupası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nın etaplarında dereceler elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Itea'da gerçekleştirilen Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında Ejder Erişti M1 sınıfında birinci olurken, Hellas Rallisi'nin genel klasmanını ikinci sırada tamamladı. M5 sınıfında Tolga Alkan, M6 sınıfında da Süleyman Aydın üçüncü sırayı aldı.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 3. ve 4. ayak yarışları ise Serez Pisti'nde yapıldı. SSP300 sınıfında mücadele eden Mert Konuk ilk yarışı birinci, ikinci yarışı 2. sırada tamamladı.

F600 sınıfında Kerem Uçar, iki yarışta da birinci oldu. Aynı sınıfta Cafer Çömlek ilk yarıştan üçüncülükle, Hüseyin Karakaya ise ikinci yarıştan ikincilikle ayrıldı.

CF Moto sınıfında Fatih Demircan, iki yarışta da zirveyi rakiplerine bırakmadı. F1000 sınıfında Harun Akgün iki yarışı da ikincilikle tamamlarken, Fatih Özgür ikinci yarışta üçüncü olup ödül kürsüsüne çıktı.