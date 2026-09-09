Milli muaythai sporcuları Dünya Şampiyonası'nda 18 madalyayla şampiyon oldu - Son Dakika
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Milli muaythai sporcuları Dünya Şampiyonası'nda 18 madalyayla şampiyon oldu

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24 yaş altı milli muaythai sporcuları, Kosova'nın Deçan kasabasında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye Muaythai Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, bu sonuçla takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

24 yaş altı milli muaythai sporcuları, Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın, 18 madalya kazanarak takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Kosova'nın Deçan kasabasında düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Şampiyonada 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türk sporcular, takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

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